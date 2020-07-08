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Способная достроить "Северный поток-2" баржа вышла из порта в Германии

Способная достроить "Северный поток-2" баржа вышла из порта в Германии

Киев  •  УНН

 • 25597 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Трубоукладочная якорная баржа “Фортуна”, которая может быть использована для строительства газопровода “Северный поток-2”, вышла из порта Германии после того, как Дания смягчила требование к способным достроить трубопровод судам. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и My Ship Tracking, пишет УНН.

7 июля судно покинуло немецкий порт Мукран.

Датское энергетическое агентство 6 июля сообщило, что трубоукладочные суда с якорным позиционированием могут быть задействованы в строительстве газопровода в территориальных водах Дании, удовлетворив таким образом запрос Nord Stream 2 AG.

Как сообщили в Nord Stream 2 AG, судно с якорным позиционированием — эта система позволяет судну удерживать позицию при помощи якорей — успешно применялось в ходе сооружения датского участка “Северного потока” и участка газопровода в водах Германии.

Разрешение датской стороны позволяет использовать баржу “Фортуна”, имеющую 12-точечную якорную систему позиционирования.

Добавим, в начале июня группа сенаторов США подготовила законопроект о новых санкциях против “Северного потока-2”. Согласно документу ограничения касаются всех судов, участвующих в прокладке газопровода. Также санкции могут затронуть предприятия, обеспечивающие страховку судов, их техническое обслуживание и установку на них специального оборудования, а также компаний, которые сертифицируют “Северный поток”.

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