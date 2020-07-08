Баржа, яка здатна добудувати "Північний потік-2" вийшла з порту у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Трубоукладальна якірна баржа “Фортуна”, яка може бути використана для будівництва газопроводу “Північний потік-2”, вийшла з порту Німеччини після того, як Данія пом’якшила вимогу до здатних добудувати трубопровід суден. Про це свідчать дані сервісів по відстеженню суден Marine Traffic та My Ship Tracking, пише УНН.
7 липня судно покинуло німецький порт Мукран.
Датське енергетичне агентство 6 липня повідомило, що трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням можуть бути задіяні в будівництві газопроводу в територіальних водах Данії, задовольнивши таким чином запит Nord Stream 2 AG.
Як повідомили в Nord Stream 2 AG, судно з якірним позиціонуванням — ця система дозволяє судну утримувати позицію за допомогою якорів — успішно застосовувалося в ході спорудження на території країни ділянки “Північного потоку” і ділянки газопроводу у водах Німеччини.
Дозвіл датської сторони дозволяє використовувати баржу “Фортуна”, що має 12-точкову якірну систему позиціонування.
Додамо, на початку червня група сенаторів США підготувала законопроект про нові санкції проти “Північного потоку-2”. Згідно з документом обмеження стосуються всіх суден, що беруть участь в прокладці газопроводу. Також санкції можуть торкнутися підприємства, які забезпечують страховку суден, їх технічне обслуговування та установку на них спеціального обладнання, а також компаній, які сертифікують “Північний потік”.