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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 64254 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 02:32 • 116992 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125452 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126803 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 120937 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103045 просмотра

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Баржа, которая может достроить "Северный поток-2", вошла в воды Дании

Баржа, которая может достроить "Северный поток-2", вошла в воды Дании

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Баржа-трубоукладчик "Фортуна" под российским флагом, с помощью которой можно достроить "Северный поток-2", вошла в территориальные воды Дании, направляясь к порту Мукран. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, передает УНН.

Так, по данным ресурса Myshiptracking, судно под российским флагом "Фортуна" в среду утром покинуло немецкие воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока - 2". "Фортуна" вышла из этого порта вчера вечером.

Ранее в УНН сообщалось, что "Фортуна" вышла из порта в Германии.

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