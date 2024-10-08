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Збитки заводу "Артем" на понад 225 млн грн: суд призначив справу до розгляду

Київ • УНН

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ВАКС призначив розгляд справи про розтрату 8,3 млн дол. при закупівлі обладнання для ДАХК "Артем". Засідання відбудеться 16 жовтня 2024 року, звинувачені - іноземний підприємець та посадовці.

Суд призначив до розгляду справу стосовно розтрати коштів заводу "Артем" під час закупівлі. Засідання призначено на 16 жовтня, передає УНН із посиланням на САП.

Деталі

7 жовтня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно розтрати 8,3 млн дол. при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення, а саме серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів.

Засідання призначено на 16 жовтня 2024 року.

Як повідомлялось раніше, в межах слідства встановлено, що у 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про виділення фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК "Артем", розробив план заволодіння держаними коштами, призначеними для цих потреб.

Для реалізації свого плану, особа вступила у злочинну змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра. У свою чергу ці посадовці забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для ДАХК "Артем" з наперед визначеною компанією, яка була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення", однак мала усі ознаки фіктивності. Для приховання цього факту та з метою усунути конкурентів, компанії створили образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.

Як наслідок, на рахунок цієї компанії державна компанія перерахувала 8,3 млн дол. США – половину від вартості укладеного контракту, які вже наступного дня були перераховані на рахунок іншої компанії, якою кошти використано на інші потреби, не пов'язані з виконанням контракту.

Такі дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму понад 225 млн грн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
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