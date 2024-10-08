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Убытки завода "Артем" на более 225 млн грн: суд назначил дело к рассмотрению

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8 октября 2024, 14:22  •  1915 просмотра

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ВАКС назначил рассмотрение дела о растрате 8,3 млн долл. при закупке оборудования для ГАХК "Артем". Заседание состоится 16 октября 2024 года, обвиняемые - иностранный предприниматель и должностные лица.

Суд назначил к рассмотрению дело в отношении растраты средств завода "Артем" при закупке. Заседание назначено на 16 октября, передает УНН со ссылкой на САП.

Детали

7 октября 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении растраты 8,3 млн долл. при закупке государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" оборудования для изготовления продукции оборонного назначения, а именно серийного производства корпусов 152/155-мм снарядов.

Заседание назначено на 16 октября 2024 года.

Как сообщалось ранее, в рамках следствия установлено, что в 2017 году иностранный предприниматель, узнав о выделении финансирования на техническое переоснащение и реконструкцию производственных мощностей ГАХК "Артем", разработал план завладения государственными средствами, предназначенными для этих целей.

Для реализации своего плана, лицо вступило в преступный сговор с рядом должностных лиц, в частности с заместителем министра. В свою очередь эти должностные лица обеспечили заключение контракта на закупку оборудования для ГАХК "Артем" с заранее определенной компанией, которая была зарегистрирована организатором схемы в США по виду деятельности "грузовые перевозки", однако имела все признаки фиктивности. Для сокрытия этого факта и с целью устранить конкурентов, компании создали образ сертифицированного поставщика оборонной продукции для Минобороны США и существенно завысили ее показатели производительности.

Как следствие, на счет этой компании государственная компания перечислила 8,3 млн долл. США - половину от стоимости заключенного контракта, которые уже на следующий день были перечислены на счет другой компании, которой средства использованы на другие нужды, не связанные с выполнением контракта.

Такие действия нанесли государственной компании "Артем" ущерб на сумму более 225 млн грн.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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