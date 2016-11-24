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Зброю та боєприпаси виявили в квартирі жителя Львівщини

Київ • УНН

 • 6979 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Львівщині правоохоронці виявили зброю та боєприпаси у квартирі жителя Дрогобича Львівської області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Зброю та боєприпаси виявили в квартирі жителя Львівщини

Так, працівники Дрогобицького відділу поліції 22 листопада під час санкціонованого обшуку у квартирі 32-річного жителя Дрогобича виявили тубус від “РПГ-22”, а також гранату “Ф-1” та запал до неї.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — від трьох до семи років позбавлення волі. Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та відправили на експертизу.

Наразі проводиться досудове розслідування.

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