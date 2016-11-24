Оружие и боеприпасы обнаружили в квартире жителя Львовской области

Так, работники Дрогобычского отдела полиции 22 ноября во время санкционированного обыска в квартире 32-летнего жителя Дрогобыча обнаружили тубус от "РПГ-22", а также гранату "Ф-1" и запал к ней.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до семи лет лишения свободы. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

В настоящее время проводится досудебное расследование.