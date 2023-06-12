"Збройним силам потрібно більше танків та бронемашин": у МЗС України звернулись до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Збройні Сили України потребують більшої кількості танків та бронемашин. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Berliner Tagesspiegel, пише УНН.
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"Українська армія терміново потребує набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", - сказав Мельник.
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Заступник очільника МЗС додав, що "кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу".
Він зазначив, що Німеччина здатна передати Україні більше ніж 18 танків Leopard 2, які вже були поставлені зі своїх 300, а також 60 бойових машин піхоти Marder.
"Нинішню кількість можна збільшити втричі, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини захистити себе", - заявив Мельник.
До цього, дипломат закликав Берлін передати ЗСУ крилаті ракети Taurus та західну авіацію.
"Україна чекає на стратегічне рішення Німеччини брати активну участь у літаковій коаліції, негайно забезпечити навчання українських пілотів на винищувачах Eurofighter і надати частину з понад 130 літаків", — зазначив він.
Нагадаємо
На початку року Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо передачі бойових танків Leopard 2 в Україну. Приблизно через два місяці після цього танки Leopard 2 з Німеччини були передані Києву. За інформацією Der Spiegel, йдеться щонайменше про одну роту Leopard 2A6.