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"Вооруженным силам нужно больше танков и бронемашин": в МИД Украины обратились к Германии

Киев • УНН

 • 566095 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в большем количестве танков и бронемашин. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Tagesspiegel, пишет УНН.

"Вооруженным силам нужно больше танков и бронемашин": в МИД Украины обратились к Германии

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"Украинская армия срочно нуждается в гораздо большем количестве западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - сказал Мельник.

Детали

Заместитель главы МИД добавил, что "каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления".

Он отметил, что Германия способна передать Украине более 18 танков Leopard 2, которые уже были поставлены из своих 300, а также 60 боевых машин пехоты Marder.

"Нынешнее количество можно увеличить втрое, не ставя под угрозу способность Германии защитить себя", - заявил Мельник.

К этому, дипломат призвал Берлин передать ВСУ крылатые ракеты Taurus и западную авиацию.

"Украина ждет стратегического решения Германии активно участвовать в самолетной коалиции, немедленно обеспечить обучение украинских пилотов на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более 130 самолетов", - отметил он.

Дополнение

В начале года Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче боевых танков Leopard 2 в Украину. Примерно через два месяца после этого танки Leopard 2 из Германии были переданы Киеву. По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

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