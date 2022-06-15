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Збитки від війни сільському господарству України сягнули 4,3 млрд дол. - аналіз

Збитки від війни сільському господарству України сягнули 4,3 млрд дол. - аналіз

Київ • УНН

 • 105493 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Війна завдала українському сільському господарству збитків уже на 4,3 млрд доларів США. Про це з посиланням на результати "Огляду збитків від війни в сільському господарстві України", підготовленого спільно з KSE Institute, повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.

Цитата

"Загальні збитки від війни в сільському господарстві України сягнули 4,3 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Ключові цифри:

  • У структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,135 млн дол. Сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється в 436 мільйонів доларів США.
  • Південні регіони, які зараз потерпають від окупації рф та важких боїв, також є регіонами з найбільш розвиненою іригаційною інфраструктурою. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженої іригаційної інфраструктури становить 225 мільйонів доларів США.
  • Окрім прямого пошкодження земель – окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості для збору врожаю. Орієнтовно, 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю у 1,435 млрд дол. США залишаться незібраними внаслідок агресії рф.
  • Сільськогосподарська техніка та обладнання також зазнають пошкоджень в результаті обстрілів, авіаударів та бойових дій, що відбуваються в безпосередній близькості. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить 926,1 млн дол. США.
  • Є свідчення про те, що рф цілеспрямовано знищує елеваторні потужності з метою послаблення українського агросектору. Загальна сума збитків внаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у 272 млн дол. США.
  • Оціночна вартість загиблих тварин становить понад 136 мільйонів доларів США. Свійські тварини гинуть не лише безпосередньо від активних бойових дій, але й від обмеженого фізичного доступу на ферми, обмеженої можливості для закупівлі кормів та надання ветеринарних послуг. Орієнтовна кількість тварин, які загинули внаслідок агресії РФ у постраждалих районах становить 42 тис. голів овець і кіз, 92 тис. голів великої рогатої худоби, 258 тис. свиней та понад 5,700 тис. голів птиці.

Доповнення

В Україні посівна кампанія завершилася на 99%.

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