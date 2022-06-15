Збитки від війни сільському господарству України сягнули 4,3 млрд дол. - аналіз

КИЇВ. 15 червня. УНН. Війна завдала українському сільському господарству збитків уже на 4,3 млрд доларів США. Про це з посиланням на результати "Огляду збитків від війни в сільському господарстві України", підготовленого спільно з KSE Institute, повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.