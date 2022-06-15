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Ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долл. - анализ

Ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долл. - анализ

Киев • УНН

 • 105493 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Война нанесла украинскому сельскому хозяйству ущерб уже на 4,3 млрд долларов США. Об этом со ссылкой на результаты "Обзора ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленного совместно с KSE Institute, сообщает Минагрополитики, пишет УНН.

Цитата

"Общий ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Ключевые цифры:

  • В структуре повреждений наибольшие потери фиксируются вследствие уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и несбора урожая – 2,135 млн долл. Сельскохозяйственные земли получили два значительных вида повреждений – минное загрязнение и прямое физическое повреждение. Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий оценивается в 436 миллионов долларов США.
  • Южные регионы, которые сейчас страдают от оккупации рф и тяжелых боев, также являются регионами с наиболее развитой ирригационной инфраструктурой. Примерная стоимость замены и ремонта поврежденной ирригационной инфраструктуры составляет 225 миллионов долларов США.
  • Кроме прямого повреждения земель – оккупация, военные действия и минные загрязнения ограничивают доступ фермеров к полям и возможности для сбора урожая. Примерно 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью в 1,435 млрд долл. США останутся несобранными в результате агрессии рф.
  • Сельскохозяйственная техника и оборудование также терпят повреждения в результате обстрелов, авиаударов и боевых действий, происходящих в непосредственной близости. Ориентировочная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования составляет 926,1 млн дол. США.
  • Есть свидетельства о том, что рф целенаправленно уничтожает элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора. Общая сумма ущерба в результате повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в 272 млн долл. США.
  • Оценочная стоимость погибших животных составляет более 136 миллионов долларов США. Домашние животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и предоставления ветеринарных услуг. Ориентировочное количество животных, погибших в результате агрессии рф в пострадавших районах, составляет 42 тыс. голов овец и коз, 92 тыс. голов крупного рогатого скота, 258 тыс. свиней и более 5,700 тыс. голов птицы.

Дополнение

В Украине посевная кампания завершилась на 99%.

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