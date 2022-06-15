Ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долл. - анализ

КИЕВ. 15 июня. УНН. Война нанесла украинскому сельскому хозяйству ущерб уже на 4,3 млрд долларов США. Об этом со ссылкой на результаты "Обзора ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленного совместно с KSE Institute, сообщает Минагрополитики, пишет УНН.