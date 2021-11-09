Збірна України завоювала першу в історії медаль чемпіонату світу з паратриатлону

Деталі

Колпакчи ввійшла до трійки призерок у жіночих змаганнях класу “PTS5”, у якому виступають атлетки з порушенням роботи опорно-рухового апарату. Вперед українка пропустила лише паралімпійських медалісток Токіо-2020: британку Клер Кешмор, яка здобула в Абу-Дабі “золото” з часом 01:05,01 год, а також американку Ґрейс Норман (01:05,54).

Медаль Колпакчи стала єдиною для України на цьому чемпіонаті світу, а також першою не лише в кар’єрі самої спортсменки, а й загалом в історії жіночого паратриатлону України.

Доповнення

У змаганнях також брали участь Віта Олексюк та Анатолій Варфоломєєв, які виступали в категоріях спортсменів із порушенням зору. Олексюк фінішувала сьомою, а Варфоломєєв — на 10-ій позиції.

Довідка

Традиційно змагання складалися з трьох етапів: плавання, велоспорту й наостанок бігу.