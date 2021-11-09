Збірна України завоювала першу в історії медаль чемпіонату світу з паратриатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українська спортсменка Аліса Колпакчи виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу з паратриатлону, який завершився у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, передає УНН з посиланням на “suspilne.media”.
Деталі
Колпакчи ввійшла до трійки призерок у жіночих змаганнях класу “PTS5”, у якому виступають атлетки з порушенням роботи опорно-рухового апарату. Вперед українка пропустила лише паралімпійських медалісток Токіо-2020: британку Клер Кешмор, яка здобула в Абу-Дабі “золото” з часом 01:05,01 год, а також американку Ґрейс Норман (01:05,54).
Медаль Колпакчи стала єдиною для України на цьому чемпіонаті світу, а також першою не лише в кар’єрі самої спортсменки, а й загалом в історії жіночого паратриатлону України.
Доповнення
У змаганнях також брали участь Віта Олексюк та Анатолій Варфоломєєв, які виступали в категоріях спортсменів із порушенням зору. Олексюк фінішувала сьомою, а Варфоломєєв — на 10-ій позиції.
Довідка
Традиційно змагання складалися з трьох етапів: плавання, велоспорту й наостанок бігу.