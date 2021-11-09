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Сборная Украины завоевала первую в истории медаль чемпионата мира по паратриатлону

Киев • УНН

 • 11943 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская спортсменка Алиса Колпакчи завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по паратриатлону, который завершился в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на “suspilne.media”.

Сборная Украины завоевала первую в истории медаль чемпионата мира по паратриатлону

Детали

Колпакчи вошла в тройку призеров в женских соревнованиях класса “PTS5”, в котором выступают спортсменки с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Вперед украинка пропустила лишь паралимпийских медалисток Токио-2020: британка Клэр Кэшмор, которая получила в Абу-Даби “золото” со временем 01:05,01 ч, а также американку Грейс Норман (01:05,54).

Медаль Колпакчи стала единственной для Украины на этом чемпионате мира, а также первой не только в карьере самой спортсменки, но и в целом в истории женского паратриатлону Украины.

Дополнение

В соревнованиях также принимали участие Вита Олексюк и Анатолий Варфоломеев, которые выступали в категориях спортсменов с нарушением зрения. Олексюк финишировала седьмой, а Варфоломеев — на 10-й позиции.

Справка

Традиционно соревнования состояли из трех этапов: плавания, велоспорта и напоследок бега.

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