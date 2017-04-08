Збірна України виграла один матч протистояння Кубка Девіса з Португалією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Після другого дня змагань в матчі другого раунду в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса між збірними Португалії та України рахунок став 2:1 на користь португальців, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кубка Девіса.
Український дует у складі Дениса Молчанова та Артема Смірнова зумів здобути перемогу над португальською парою Еліаш/Соуза — 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.
Таким чином доля поєдинку вирішиться в третій змагальний день. Завтра першими на корт вийдуть лідери збірних: Жуан Соузза і Артем Смірнов, а за ними — Гаштао Еліаш та Микита Маштаков.
Додамо, що в перший день протистояння Україна — Португалія обидва матчі залишилися в активі суперників “синьо-жовтих”.
А.Смірнов в п’ятисетовій битві поступився Гаштао Еліашу, а дебютант М.Маштаков виграв лише три гейми у лідера збірної Португалії Жоао Соузи.