Сборная Украины выиграла один матч противостояния Кубка Дэвиса с Португалией
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. После второго дня соревнований в матче второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Португалии и Украины счет стал 2:1 в пользу португальцев, сообщает УНН со ссылкой на сайт Кубка Дэвиса.
Украинский дуэт в составе Дениса Молчанова и Артема Смирнова сумел одержать победу над португальской парой Элиаш / Соуза — 5: 7, 6: 1, 6: 3, 6: 4.
Таким образом судьба поединка решится в третий соревновательный день. Завтра первыми на корт выйдут лидеры сборных: Жуан Соузза и Артем Смирнов, а за ними — Гаштао Элиаш и Никита Маштаков.
Добавим, что в первый день противостояния Украина — Португалия оба матча остались в активе соперников “сине-желтых”.
А.Смирнов в пятисетовом битве уступил Гаштао Элиаш, а дебютант М.Маштаков выиграл лишь три гейма у лидера сборной Португалии Жоао Соуза.