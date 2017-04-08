Сборная Украины выиграла один матч противостояния Кубка Дэвиса с Португалией

Украинский дуэт в составе Дениса Молчанова и Артема Смирнова сумел одержать победу над португальской парой Элиаш / Соуза — 5: 7, 6: 1, 6: 3, 6: 4.

Таким образом судьба поединка решится в третий соревновательный день. Завтра первыми на корт выйдут лидеры сборных: Жуан Соузза и Артем Смирнов, а за ними — Гаштао Элиаш и Никита Маштаков.

Добавим, что в первый день противостояния Украина — Португалия оба матча остались в активе соперников “сине-желтых”.

А.Смирнов в пятисетовом битве уступил Гаштао Элиаш, а дебютант М.Маштаков выиграл лишь три гейма у лидера сборной Португалии Жоао Соуза.