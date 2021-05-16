Збірна України виборола медалі на міжнародному турнірі в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В межах підготовки до чемпіонату Європи з регбі-7 в дивізіоні “Trophy” національна чоловіча збірна України виступила на міжнародному турнірі, що пройшов в місті Шяуляй (Литва). Про це повідомляє прес-служба Федерації регбі України, передає УНН.
Деталі
В межах підготовки до чемпіонату Європи з регбі-7 в дивізіоні “Trophy” національна чоловіча збірна України виступила на міжнародному турнірі, що пройшов 15 травня в м. Шяуляй (Литва).
На груповому етапі українці перемогли каунаський “Ąžuolas” (42:5) та програли збірній Литви “Vytis” (21:24). У півфіналі наші регбісти поступилися команді “Dukla” (Чехія) — 14:33, а в матчі за 3-є місце взяли реванш за поразку в груповому раунді у збірної Литви “Vytis” з рахунком 32:12.
Зауважимо, що переможцем турніру стала команда “Dukla” (Чехія).
Доповнення
Цього року чоловіча національна збірна України зіграє в дивізіоні “Trophy” чемпіонату Європи з регбі-7, перший етап якого пройде з 19 по 20 червня в Загребі (Хорватія), другий етап — 10-11 липня в Будапешті (Угорщина).
Нагадаємо
Харківський “Олімп” став 16-ти разовим чемпіоном України з регбі-15.