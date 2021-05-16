Сборная Украины завоевала медали на международном турнире в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В рамках подготовки к чемпионату Европы по регби-7 в дивизионе “Trophy” национальная мужская сборная Украины выступила на международном турнире, который прошел в городе Шяуляй (Литва). Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби Украины, передает УНН.
Детали
В рамках подготовки к чемпионату Европы по регби-7 в дивизионе “Trophy” национальная мужская сборная Украины выступила на международном турнире, который прошел 15 мая в г.. Шяуляй (Литва).
На групповом этапе украинцы победили каунасский “Ąžuolas” (42: 5) и проиграли сборной Литвы “Vytis” (21:24). В полуфинале наши регбисты уступили команде “Dukla” (Чехия) — 14:33, а в матче за третье место взяли реванш за поражение в групповом раунде у сборной Литвы “Vytis” со счетом 32:12.
Заметим, что победителем турнира стала команда “Dukla” (Чехия).
Дополнение
В этом году мужская национальная сборная Украины сыграет в дивизионе “Trophy” чемпионата Европы по регби-7, первый этап которого пройдет с 19 по 20 июня в Загребе (Хорватия), второй этап — 10-11 июля в Будапеште (Венгрия).
Напомним
Харьковский “Олимп” стал 16-кратным чемпионом Украины по регби-15.