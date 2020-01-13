Збірна Україна провела другий поєдинок на чемпіонаті Європи з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В 2-му турі групового турніру чоловічого Євро-2020 збірна України з гандболу в драматичній боротьбі поступилась господарям - збірній Австрії, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФГУ.
За 4 хвилини до сирени рахунок був нічийним. На жаль, розв'язка вийшла не на користь України – 30:34.
"Наша команда сьогодні знову проявила характер, бились дуже самовіддано. 55-ть хвилин результат був невідомий. Але в останні 5-ть хвилин нашій команді забракло досвіду. І ще – граючи на чужому майданчику за заповнених трибун перемогти дуже важко", - наголосив наставник українців Сергій Бебешко.
Відзначається, що в останньому турі 14 січня хлопцям Бебешка потрібно перемагати Чехію і сподіватись, що Північна Македонія програє Австрії. Тоді у трьох команд (Чехії, України та Македонії) буде однакова кількість очок і потрібно буде рахувати голи. Наразі жодна з команд групи В не гарантувала собі вихід у 2-й раунд і жодна не втратила шансів на продовження боротьби.
Примітно, що в групі D відбулася сенсація турніру: Франція програла Португалії (25:28) та Норвегії (26:28) і вже точно не вийде до наступного раунду турніру.