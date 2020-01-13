Сборная Украины провела второй поединок на чемпионате Европы по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во 2-м туре группового турнира мужского Евро-2020 сборная Украины по гандболу в драматичной борьбе уступила хозяевам - сборной Австрии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.
За 4 минуты до сирены счет был ничейным. К сожалению, развязка получилась не в пользу Украины - 30:34.
"Наша команда сегодня вновь проявила характер, бились очень самоотверженно. 55-ть минут результат был неизвестен. Но в последние 5 минут нашей команде не хватило опыта. И еще - играя на чужой площадке по заполненных трибун победить очень трудно", - отметил наставник Украинские Сергей Бебешко.
Отмечается, что в последнем туре 14 января ребятам Бебешко нужно побеждать Чехию и надеяться, что Северная Македония проигрывает Австрии. Тогда у трех команд (Чехии, Украины и Македонии) будет одинаковое количество очков и нужно будет считать гола. Пока ни одна из команд группы В не гарантировала себе выход во 2-й раунд и ни одна не потеряла шансов на продолжение борьбы.
Примечательно, что в группе D состоялась сенсация турнира: Франция проиграла Португалии (25:28) и Норвегии (26:28) и уж точно не получится в следующий раунд турнира.