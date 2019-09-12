Збірна США вперше за 17 років не потрапила у півфінал ЧС з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Китаї відбулися заключні чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи з баскетболу в одному з яких родоначальники гри збірна США протистояла Франції, повідомляє кореспондент УНН.
На паркеті точилася рівна боротьба і команди не відпускали одна одну. Завдяки потужній грі центрового "Юти" Гобера та захисника "Орландо" Фурньє, французи пішли на велику перерву маючи перевагу – 45:39.
Наприкінці третього ігрового відрізку американці відіграли десяти очковий гандикап, аде кінцівка зустрічі залишилась за французами – 89:79.
США: Мітчелл (29 очок), Смарт (11), Уокер (10), Браун (9)
Франція: Фурньє (22), Гобер (21 + 16 підборів), Де Коло (18), Нтілікіна (11).
Відзначимо, що у півфіналі французи посперечаються із командою Аргентини, яка в 1/4 фіналу обіграла одного із записних фаворитів – Сербію.
Отже, американці зазнали першої поразки на Кубку світу за 13 років, в 2006 році збірна США програла в півфіналі команді Греції. Також американці вперше з 2002 року не потрапили до півфіналу.
Зауважимо, що збірна США в 18-й раз брала участь в чемпіонаті світу, команда п'ять разів ставала переможцем турніру, тричі - срібним призером і чотири рази – "бронзовим".