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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110901 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121866 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113423 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119454 просмотра

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Сборная США впервые за 17 лет не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборная США впервые за 17 лет не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 10742 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Китае состоялись заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по баскетболу в одном из которых родоначальники игры сборная США противостояла Франции, сообщает корреспондент УНН.

На паркете шла равная борьба и команды не отпускали друг друга. Благодаря мощной игре центрового "Юты" Гобера и защитника "Орландо" Фурнье, французы ушли на большой перерыв имея преимущество - 45:39.

В конце третьего игрового отрезка американцы сыграли десяти очковый гандикап, а где концовка встречи осталась за французами - 89:79.

США: Митчелл (29 очков), Смарт (11), Уокер (10), Браун (9)

Франция: Фурнье (22), Гобер (21 + 16 подборов), Де Коло (18), Нтиликина (11).

Отметим, что в полуфинале французы поспорят с командой Аргентины, в 1/4 финала обыграла одного из записных фаворитов - Сербию.

Итак, американцы потерпели первое поражение на Кубке мира за 13 лет, в 2006 году сборная США проиграла в полуфинале команде Греции. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал.

Заметим, что сборная США в 18-й раз участвовала в чемпионате мира, команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером и четырежды - "бронзовым".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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