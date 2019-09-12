Сборная США впервые за 17 лет не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Китае состоялись заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по баскетболу в одном из которых родоначальники игры сборная США противостояла Франции, сообщает корреспондент УНН.
На паркете шла равная борьба и команды не отпускали друг друга. Благодаря мощной игре центрового "Юты" Гобера и защитника "Орландо" Фурнье, французы ушли на большой перерыв имея преимущество - 45:39.
В конце третьего игрового отрезка американцы сыграли десяти очковый гандикап, а где концовка встречи осталась за французами - 89:79.
США: Митчелл (29 очков), Смарт (11), Уокер (10), Браун (9)
Франция: Фурнье (22), Гобер (21 + 16 подборов), Де Коло (18), Нтиликина (11).
Отметим, что в полуфинале французы поспорят с командой Аргентины, в 1/4 финала обыграла одного из записных фаворитов - Сербию.
Итак, американцы потерпели первое поражение на Кубке мира за 13 лет, в 2006 году сборная США проиграла в полуфинале команде Греции. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал.
Заметим, что сборная США в 18-й раз участвовала в чемпионате мира, команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером и четырежды - "бронзовым".