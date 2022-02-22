Збірна РФ з художньої гімнастики відмовилася від участі в етапі Гран-прі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі в етапі серії Гран-прі, який повинен пройти в Києві. Про це повідомила президент Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Команда не поїде до Києва на етап Гран-прі у зв'язку зі сформованою ситуацією між Росією і Україною", - заявила Вінер-Усманова.
Деталі
Етап Гран-прі в Києві повинен пройти 14-15 березня.
Доповнення
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".