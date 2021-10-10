Збірна Боснії та Герцеговини перемогла у матчі суперників України у відборі на ЧС-2022

Деталі

Головним героєм матчу став нападник із ФК “Ейпена”, який представляє боснійців — Смаіл Превляк. Цей форвард забив по м’ячу у кожному з таймі та допоміг команді виграти із результатом 2:0.

У турнірній таблиці групи D боснійці набрали 6-ть очок та піднялися на третій рядок. Казахстан замикає таблицю із 3-ма пунктами. З 8-ма балами у групі йде Україна.

Доповнення

Вже 12-го жовтня Україна прийматиме Боснію та Герцеговину у Львові.