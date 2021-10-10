Сборная Боснии и Герцеговины победила в матче соперников Украины в отборе на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В рамках квалификации к чемпионату мира-2022 года сборная Казахстана принимала Боснию и Герцеговину, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Главным героем матча стал нападающий из ФК “Эйпен”, который представляет боснийцев — Смаил Превляк. Этот форвард забил по мячу в каждом из тайме и помог команде выиграть с результатом 2: 0.
В турнирной таблице группы D боснийцы набрали 6-ть очков и поднялись на третью строчку. Казахстан замыкает таблицу с 3-мя пунктами. С 8-ю баллами в группе идет Украина.
Дополнение
Уже 12 октября Украина будет принимать Боснию и Герцеговину во Львове.