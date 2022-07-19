Збирав в Україні інформацію для фсб: на Закарпатті агенту рф дали сім років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Свалявський районний суд Закарпатської області засудив до семи років позбавлення волі агента росії під псевдонімом "Гєлєн", який в Україні збирав для фсб суспільно-політичну інформацію. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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"Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту рф, який збирав для фсб суспільно-політичну інформацію в Україні. Зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, цього агента фсб контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті у березні.
"Досудове розслідування встановило, що зловмисник під псевдонімом "Гєлєн" передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України", - ідеться у повідомленні.
Так, слідчі та контррозвідники СБУ зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з числа співробітників фсб, у тому числі й під прикриттям.
Доповнення
Служба безпеки України затримала агента фсб, який "здавав" ворогу позиції українських військових на Харківщині. Зловмисником виявився місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.