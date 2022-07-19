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Собирал в Украине информацию для фсб: на Закарпатье агенту рф дали семь лет тюрьмы

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Свалявский районный суд Закарпатской области приговорил к семи годам лишения свободы агента россии под псевдонимом "Гелен", который в Украине собирал для фсб общественно-политическую информацию. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

"Свалявский районный суд Закарпатской области вынес обвинительный приговор агенту рф, который собирал для фсб общественно-политическую информацию в Украине. Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.) Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, этого агента фсб контрразведчики СБУ разоблачили на Закарпатье в марте.

"Досудебное расследование установило, что злоумышленник под псевдонимом "Гелен" передавал собранную информацию своим кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах Украины", - говорится в сообщении.

Так, следователи и контрразведчики СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, установлена ​​вся цепочка его кураторов и координаторов из числа сотрудников фсб, в том числе и под прикрытием.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который "сдавал" врагу позиции украинских военных в Харьковской облсти. Злоумышленником оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

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