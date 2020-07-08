Заяви про злочини Порошенка надходять від звичайних громадян - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Заяви про злочини, вчинені п’ятим ПрезидентомУкраїни Петром Порошенком надходять з усієї держави. Цього тижня надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян. Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину”, — сказала Венедіктова.
За її словами, в Офіса Генерального прокурора України немає функції дослідчої перевірки — за формальними ознаками правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини.
“Добре це чи погано — питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п’ятим Президентом, надходять з усієї держави. Цього тижня, наприклад, надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян”, — розповіла Венедіктова.
Нагадаємо, Венедіктова прокоментувала завершення розслідування у справі щодо Порошенка.