"Заяви клоуна лаврова сміховинні": голова чеського МЗС відреагував на критику президента Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у своєму Twitter у відповідь на коментарі голови мзс рф сергія лаврова про чеського президента Петра Павела назвав російського дипломата клоуном і заявив, що керівництво терористичної росії має відповідати перед трибуналом, передає УНН.
Деталі
Перепалка між дипломатами розгорілася після слів очільника російського зовнішньополітичного відомства сергія лаврова в бік президента Чехії Петра Павела.
Чеський лідер в інтерв’ю виданню Politico заявив, що не можна довіряти Китаю як посереднику щодо миру між росією та Україною, адже Пекіну вигідно продовжувати війну.
Голова російського мзс лавров назвав це заявами такого роду, які «не мають нічого спільного із роботою нормального політичного діяча».
Цитата
«Заяви клоуна лаврова на адресу нашого президента сміховинні. росія – терористична держава, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом», – у відповідь написав Ян Ліпавський.
Доповнення
Чеський президент неодноразово висловлював Україні свою підтримку. У 2022 році Чехія стала одним із постачальників озброєння Україні, зокрема танків Т-72М1.
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