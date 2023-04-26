"Заявления клоуна лаврова смехотворны": глава чешского МИД отреагировал на критику президента Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в своем Twitter в ответ на комментарии главы мид рф сергея лаврова о чешском президенте Петре Павеле назвал российского дипломата клоуном и заявил, что руководство террористической россии должно отвечать перед трибуналом, передает УНН.
Детали
Перепалка между дипломатами разгорелась после слов главы российского внешнеполитического ведомства сергея лаврова в сторону президента Чехии Петра Павела.
Чешский лидер в интервью изданию Politico заявил, что нельзя доверять Китаю как посреднику относительно мира между россией и Украиной, ведь Пекину выгодно продолжать войну.
Глава российского мид лавров назвал это заявлениями такого рода, которые «не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля».
Цитата
«Заявления клоуна лаврова в адрес нашего президента смехотворны. россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом», – в ответ написал Ян Липавский.
Дополнение
Чешский президент неоднократно выражал Украине свою поддержку. В 2022 году Чехия стала одним из поставщиков вооружения Украине, в частности танков Т-72М1.
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