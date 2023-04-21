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Чехія має домагатися початку переговорів про вступ України до ЄС - президент країни

Чехія має домагатися початку переговорів про вступ України до ЄС - президент країни

Київ • УНН

 • 566350 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна має домагатися початку переговорів про вступ України до ЄС вже цього року. Про це пише УНН з посиланням на Ceske Noviny.

Деталі

Як зазначається, президент Чехії Петр Павел після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, заявив, що Чеська Республіка повинна домагатися в Європейському Союзі початку переговорів про вступ з Україною вже цього року.

"Чим ширше буде зона стабільності на схід від наших кордонів, тим безпечніше ми будемо тут", – сказав Павел та додав, що якнайшвидше членство України в союзі відповідає інтересам Чехії, і країна повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно почалися до кінця цього року".

Водночас він розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина та інші країни через проблеми зі збутом власного виробництва. На думку Павела, ЄС міг би, наприклад, замість цього запровадити тимчасові тарифи.

"Я чітко бачу вихід не в ухваленні односторонніх заходів окремими державами, а в рамках Європейського Союзу", - зазгачив президент Чехії.

Нагадаємо

Міністр промисловості й торгівлі Чехії заявив, що країна позбавилась залежності від російського газу.

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