Чехія позбавилась залежності від російського газу - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Чехія за рік повністю відмовилась від російського газу, замінивши його на імпорт з Норвегії та зріджений природний газ з Бельгії та Нідерландів. Про це міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела, написав в Twitter, пише УНН.
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"Вперше в сучасній історії нам удалося обійтися без постачання газу з росії весь перший квартал року. Впродовж одного року ми перейшли майже від 100% залежності до нуля. Я не знаю жодної іншої європейської країни, яка б могла це зробити", - написав Сікела в Twitter.
Весь газ, що надходив до Чехії у першому кварталі цього року, проходив Німеччиною. Це 1,7 млрд. кубометрів. Через Словаччину, яка є єдиним місцем, звідки може йти російський газ, Чехія не взяла жодного кубометра.
Тепер Прага отримує газ із Норвегії, а також ЗПГ із Голландії та Бельгії.
Імпорт до 3 млрд кубометрів зрідженого природного газу дозволяє Чехії, зокрема, отримати частку у ЗПГ-терміналі, придбаному минулого року. Поточні запаси газу майже вдвічі перевищують багаторічні середні.
"Але це не означає, що ми перемогли. Щоб підготуватися до цієї зими, ми матимемо менше газу, ніж раніше, без постачання з росії. Тому, як і раніше, слід дотримуватися відповідального підходу до споживання", - додав Йозеф Сікела.
Доповнення
Оптові ціни на газ зросли до рекордно високого рівня, перевищивши 300 євро/МВтч, що еквівалентно понад 500 доларам за барель у перерахунку на нафту, влітку після того, як росія припинила постачання свого основного маршруту до Західної Європи, трубопроводом "Північний потік-1" у Німеччину.
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