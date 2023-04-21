Чехия больше не зависит от российского газа - министр

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"Впервые в современной истории нам удалось обойтись без поставки газа из россии весь первый квартал года. В течение одного года мы перешли почти от 100% зависимости к нулю. Я не знаю ни одной другой европейской страны, которая могла бы это сделать", - написал Сикела в Twitter.

Весь газ, поступавший в Чехию в первом квартале этого года, проходил по Германии. Это 1,7 млрд кубометров. Через Словакию, которая является единственным местом, откуда может идти российский газ, Чехия не взяла ни одного кубометра.

Теперь Прага получает газ из Норвегии, а также СПГ из Голландии и Бельгии.

Импорт до 3 млрд кубометров сжиженного природного газа позволяет Чехии, в частности, получить долю в СПГ-терминале, приобретенном в прошлом году. Текущие запасы газа почти вдвое превышают многолетние средние.

"Но это не означает, что мы победили. Чтобы подготовиться к этой зиме, у нас будет меньше газа, чем раньше, без поставки из россии. Поэтому по-прежнему следует придерживаться ответственного подхода к потреблению", - добавил Йозеф Сикела.

Дополнение

Оптовые цены на газ выросли до рекордно высокого уровня, превысив 300 евро/МВтч, что эквивалентно более 500 долларам за баррель в пересчете на нефть, летом после того, как россия прекратила поставки своего основного маршрута в Западную Европу, по трубопроводу "Северный поток-1" в Германию.

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