Заяви голови Українського товариства оцінять в ІНП Польщіу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Справу щодо заяви голови Українського товариства у Любліні Григорія Купріяновича прокуратура передасть для оцінки Інституту національної пам’яті Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio Lublin.
Після заяви люблінського воєводи Пшемислава Чарнека про можливе "скоєння злочину" головою Українського товариства в Польщі Григорієм Купріяновичем справою повинна була займатися прокуратура в Замості, але документи будуть відправлені до слідчого управління ІНП в Любліні, пише видання.
"Ми дійшли висновку, що не є компетентним органом, щоб займатися цією справою", - зазначив очільник прокуратури Замостя Єжи Жаркевич.
Інститут національної пам'яті Польщі очікує документи від прокуратури Замостя. Слідчий зазначив, що розслідування може провадитися зокрема і у справі образи польського народу. Однак рішення щодо початку розслідування буде прийнято після аналізу заяви воєводи.
Нагадаємо, люблінський воєвода Пшемислав Чарнек хотів, аби польська прокуратура вивчила слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав під час пам’ятних заходів із вшанування українців у селі Сагринь, вбитих там під час акції, проведеної у 1944 році польським збройним підпіллям.