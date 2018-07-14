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Заяви голови Українського товариства оцінять в ІНП Польщіу

Заяви голови Українського товариства оцінять в ІНП Польщіу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Справу щодо заяви голови Українського товариства у Любліні Григорія Купріяновича прокуратура передасть для оцінки Інституту національної пам’яті Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio Lublin.

Після заяви люблінського воєводи Пшемислава Чарнека про можливе "скоєння злочину" головою Українського товариства в Польщі Григорієм Купріяновичем справою повинна була займатися прокуратура в Замості, але документи будуть відправлені до слідчого управління ІНП в Любліні, пише видання.

"Ми дійшли висновку, що не є компетентним органом, щоб займатися цією справою", - зазначив очільник прокуратури Замостя Єжи Жаркевич.

Інститут національної пам'яті Польщі очікує документи від прокуратури Замостя. Слідчий зазначив, що розслідування може провадитися зокрема і у справі образи польського народу. Однак рішення щодо початку розслідування буде прийнято після аналізу заяви воєводи.

Нагадаємо, люблінський воєвода Пшемислав Чарнек хотів, аби польська прокуратура вивчила слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав під час пам’ятних заходів із вшанування українців у селі Сагринь, вбитих там під час акції, проведеної у 1944 році польським збройним підпіллям.

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