Заявление главы Украинского общества оценят в ИНП Польши

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50467 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105584 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127151 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134520 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170377 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153834 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141491 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182197 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Заявление главы Украинского общества оценят в ИНП Польши

Заявление главы Украинского общества оценят в ИНП Польши

Киев  •  УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Дело относительно заявления главы Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича прокуратура передаст для оценки Институту национальной памяти Польши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio Lublin.

После заявления Люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека о возможном "совершении преступления" главой Украинского общества в Польше Григорием Куприяновичем делом должна была заняться прокуратура в Замосцье, но документы будут отправлены в следственное управление ИНП в Люблине, пишет издание.

"Мы пришли к выводу, что не являемся компетентным органом, чтобы заниматься этим делом", - отметил глава прокуратуры Замосцья Ежи Жаркевич.

Институт национальной памяти Польши ожидает документы от прокуратуры Замосцья. Следователь отметил, что расследование может производиться в том числе и по делу оскорбления польского народа. Однако решение о начале расследования будет принято после анализа заявления воеводы.

Напомним, люблинский воевода Пшемыслав Чарнек хотел, чтобы польская прокуратура изучила слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал во время памятных мероприятий относительно почтения памяти украинцев в селе Сагринь, убитых там во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем.

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