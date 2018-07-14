Заявление главы Украинского общества оценят в ИНП Польши

После заявления Люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека о возможном "совершении преступления" главой Украинского общества в Польше Григорием Куприяновичем делом должна была заняться прокуратура в Замосцье, но документы будут отправлены в следственное управление ИНП в Люблине, пишет издание.

"Мы пришли к выводу, что не являемся компетентным органом, чтобы заниматься этим делом", - отметил глава прокуратуры Замосцья Ежи Жаркевич.

Институт национальной памяти Польши ожидает документы от прокуратуры Замосцья. Следователь отметил, что расследование может производиться в том числе и по делу оскорбления польского народа. Однако решение о начале расследования будет принято после анализа заявления воеводы.

Напомним, люблинский воевода Пшемыслав Чарнек хотел, чтобы польская прокуратура изучила слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал во время памятных мероприятий относительно почтения памяти украинцев в селе Сагринь, убитых там во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем.