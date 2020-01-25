Завжди на твоєму боці: перша леді привітала Зеленського з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження, зазначивши, що завжди з ним і завжди на його боці. Про це вона написала у своєму Instagram, повідомляє УНН.
“Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд — справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік — той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й „метеликів“ усередині. Коханий, з твоїм днем”, — написала Зеленська.
Також перша леді подякувала чоловіку за кожну мить разом.
“Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково — рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці”, — написала Зеленська.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський святкує свій день народження.
Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд — справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік — той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й “метеликів” усередині.