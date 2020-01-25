Всегда на твоей стороне: первая леди поздравила Зеленского с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения, отметив, что всегда с ним и всегда на его стороне. Об этом она написала в своем Instagram, сообщает УНН.
“Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом — настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина — тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и „бабочек“ внутри. Любимый, с твоим днем”, — написала Зеленская.
Также первая леди поблагодарила мужа за каждое мгновение вместе.
“Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно — рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне”, — написала Зеленская.
Напомним, сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский празднует свой день рождения.
Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно ☺️ ⠀ Так чувствуешь себя, когда рядом — настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина — тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможно. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и “бабочек” внутри.