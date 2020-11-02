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Завтра відновляться слухання у справі катастрофи МН17

Завтра відновляться слухання у справі катастрофи МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Завтра, 3 листопада, відновляться слухання щодо катастрофи МН17. Очікується, що сторона захисту звернеться до суду щодо визначення кроків слідства, які вони вимагають. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Twitter розслідування катастрофи.

"Очікується, що сторона захисту звернеться до суду, щоб визначити кроки слідства, про які вони вимагають. Прокуратура зможе відповісти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слухання відновиться о 10:00 ранку за центральноєвропейським часом у вівторок, 3 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН раніше, саміт глав держав і урядів Євросоюзу закликав Росію відновити тристоронні консультації з Нідерландами і Австралією щодо катастрофи рейса MH17 в Україні у липні 2014 року, які МЗС РФ раніше перервав як такі, що "не мають сенсу".

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді із міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

It is expected that the defence will address the court to set out the investigation steps that they are requesting are made. The Public Prosecution Service will be able to respond.

— CourtMH17 (@CourtMH17) November 2, 2020

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