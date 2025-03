Завтра возобновятся слушания по делу катастрофы МН17

"Ожидается, что сторона защиты обратится в суд, чтобы определить шаги следствия, о которых они требуют. Прокуратура сможет ответить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания возобновятся в 10:00 утра по центральноевропейскому времени в вторник, 3 ноябре 2020 года.

Как сообщал УНН ранее, саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал Россию восстановить трехсторонние консультации с Нидерландами и Австралией о катастрофе рейса MH17 в Украине в июле 2014 года, которые МИД РФ ранее прервал как такие, что "не имеют смысла".

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

