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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41121 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116766 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94229 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100273 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103339 просмотра

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Завтра возобновятся слушания по делу катастрофы МН17

Завтра возобновятся слушания по делу катастрофы МН17

Киев  •  УНН

 • 12919 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Завтра, 3 ноября, возобновятся слушания по катастрофе МН17. Ожидается, что сторона защиты обратится в суд по определению шагов следствия, которые они требуют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter расследования катастрофы.

"Ожидается, что сторона защиты обратится в суд, чтобы определить шаги следствия, о которых они требуют. Прокуратура сможет ответить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания возобновятся в 10:00 утра по центральноевропейскому времени в вторник, 3 ноябре 2020 года.

Как сообщал УНН ранее, саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал Россию восстановить трехсторонние консультации с Нидерландами и Австралией о катастрофе рейса MH17 в Украине в июле 2014 года, которые МИД РФ ранее прервал как такие, что "не имеют смысла".

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

It is expected that the defence will address the court to set out the investigation steps that they are requesting are made. The Public Prosecution Service will be able to respond.

- CourtMH17 (@ CourtMH17) November 2, 2020

Украинские Национальные Новости

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