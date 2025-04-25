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Жена Петра Порошенко подала на мужа в суд из-за раздела имущества

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Жена пятого президента Украины обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Сумма иска составляет более 17 миллиардов гривен, подготовительное заседание назначено.

Жена Петра Порошенко подала на мужа в суд из-за раздела имущества

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина подала на него иск в суд о разделе имущества. Об этом пишет УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных дел.

28 марта 2025 года в Крыжопольский суд Винницкой области поступило исковое заявление о разделе имущества супругов от Марины Порошенко. Отмечается, что цена иска составляет 17 102 703 811,40 грн.

Суд постановил принять к рассмотрению исковое заявление и открыть соответствующее производство. Подготовительное заседание назначили на 11:00 29 апреля 2025 года.

В реестре судебных дел, назначенных к рассмотрению, истцом выступает Марина Порошенко, ответчиком — Петр Порошенко.

Напоминаем

В декабре 2021 года Государственное бюро расследований объявило Порошенко подозрение в государственной измене и содействии террористическим группировкам. Пятого президента и других фигурантов дела подозревают в том, что они за государственные средства покупали в ОРДЛО уголь. Следствию стало известно, что в течение 2014-2015 годов оккупационным властям было передано более 200 млн гривен, всего же схема стоила госбюджету Украины около 1,5 млрд гривен.

Порошенко за 2024 год обогатился на 4,6 млрд гривен, треть из этих средств он вывел за границу02.04.25, 12:26 • 18660 просмотров

В феврале этого года СНБО на заседании 12 февраля, ввел санкции против Порошенко. "Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – говорится в заявлении СНБО.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в рф и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д.

8 апреля этого года НБУ оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко на 20,5 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставление недостоверной информации.

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Павел Зинченко

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