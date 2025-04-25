Жена Петра Порошенко подала на мужа в суд из-за раздела имущества

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина подала на него иск в суд о разделе имущества. Об этом пишет УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных дел.

28 марта 2025 года в Крыжопольский суд Винницкой области поступило исковое заявление о разделе имущества супругов от Марины Порошенко. Отмечается, что цена иска составляет 17 102 703 811,40 грн.

Суд постановил принять к рассмотрению исковое заявление и открыть соответствующее производство. Подготовительное заседание назначили на 11:00 29 апреля 2025 года.

В реестре судебных дел, назначенных к рассмотрению, истцом выступает Марина Порошенко, ответчиком — Петр Порошенко.

Напоминаем

В декабре 2021 года Государственное бюро расследований объявило Порошенко подозрение в государственной измене и содействии террористическим группировкам. Пятого президента и других фигурантов дела подозревают в том, что они за государственные средства покупали в ОРДЛО уголь. Следствию стало известно, что в течение 2014-2015 годов оккупационным властям было передано более 200 млн гривен, всего же схема стоила госбюджету Украины около 1,5 млрд гривен.

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В феврале этого года СНБО на заседании 12 февраля, ввел санкции против Порошенко. "Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – говорится в заявлении СНБО.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в рф и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д.

8 апреля этого года НБУ оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко на 20,5 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставление недостоверной информации.

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