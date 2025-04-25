Дружина Петра Порошенка подала на чоловіка в суд через поділ майна

Дружина п'ятого президента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна. Про це пише УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових справ.

28 березня 2025 року у Крижопільський суд Вінницької області надійшла позовна заява щодо розподілу майна подружжя від Марини Порошенко. Зазначається, що ціна позову становить 17 102 703 811,40 грн.

Суд ухвалив прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити відповідне провадження. Підготовче засідання призначили на 11:00 29 квітня 2025 року.

У реєстрі судових справ, призначених до розгляду, позивачем виступає Марина Порошенко, відповідачем — Петро Порошенко.

Нагадуємо

У грудні 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у державній зраді та сприянні терористичним угрупованням. П'ятого президента та інших фігурантів справи підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. Слідству стало відомо, що протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету України близько 1,5 млрд гривень.

Порошенко за 2024 рік збагатів на 4,6 млрд гривень, третину з цих коштів він вивів за кордон

У лютому цього року РНБО на засіданні 12 лютого, запровадила санкції проти Порошенка. "Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", – говориться в заяві РНБО.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" у рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

8 квітня цього року НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенка на 20,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу. Зафіксовано недотримання обов’язку перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації.

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