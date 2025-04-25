Дружина Петра Порошенка подала на чоловіка в суд через поділ майна

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 3822 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 7978 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 14658 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 17683 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 25686 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 56987 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 51963 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 88116 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 84437 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 96146 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярнi новини

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

25 квітня, 02:50 • 41941 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 37451 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29692 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 10060 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 14639 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 56973 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 118206 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 284657 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 174600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29902 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 35150 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 42755 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 74416 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 103799 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Дружина Петра Порошенка подала на чоловіка в суд через поділ майна

Київ • УНН

 • 1762 перегляди

Дружина п'ятого президента України звернулася до суду з позовом щодо поділу спільно нажитого майна. Сума позову становить понад 17 мільярдів гривень, підготовче засідання призначено.

Дружина Петра Порошенка подала на чоловіка в суд через поділ майна

Дружина п'ятого президента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна. Про це пише УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових справ.

28 березня 2025 року у Крижопільський суд Вінницької області надійшла позовна заява щодо розподілу майна подружжя від Марини Порошенко. Зазначається, що ціна позову становить 17 102 703 811,40 грн.

Суд ухвалив прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити відповідне провадження. Підготовче засідання призначили на 11:00 29 квітня 2025 року.

У реєстрі судових справ, призначених до розгляду, позивачем виступає Марина Порошенко, відповідачем — Петро Порошенко.

Нагадуємо

У грудні 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у державній зраді та сприянні терористичним угрупованням. П'ятого президента та інших фігурантів справи підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. Слідству стало відомо, що протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету України близько 1,5 млрд гривень.

Порошенко за 2024 рік збагатів на 4,6 млрд гривень, третину з цих коштів він вивів за кордон02.04.25, 12:26 • 18660 переглядiв

У лютому цього року РНБО на засіданні 12 лютого, запровадила санкції проти Порошенка. "Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", – говориться в заяві РНБО.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" у рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

8 квітня цього року НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенка на 20,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу. Зафіксовано недотримання обов’язку перевірки клієнтів та подання недостовірної інформації.

Військові назвали дрон-камікадзе "Альошею" на честь сина Порошенка, який переховується від призову у Лондоні22.04.25, 15:34 • 5671 перегляд

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Петр Порошенко
Україна
Лондон
Brent
$65.61
Bitcoin
$93,632.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,308.40
Ethereum
$1,771.67