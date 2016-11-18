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Завтра відбудеться європейська прем’єра української стрічки “Гніздо горлиці”

Завтра відбудеться європейська прем’єра української стрічки “Гніздо горлиці”

Київ • УНН

 • 7648 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, у рамках Міжнародного кінофестивалю Мангейм-Гайдельберг в Німеччині відбудеться прем’єра української стрічки “Гніздо горлиці”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Держкіно, передає УНН.

“Стрічку Тараса Ткаченка “Гніздо горлиці”, створену за підтримки Державного агентства України з питань кіно, відібрано до основного конкурсу Міжнародного кінофестивалю Мангейм-Гайдельберг (Німеччина). У рамках цього кінофестивалю 19 листопада і відбудеться європейська прем’єра українсько-італійської копродукційної стрічки “Гніздо горлиці”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сценарій “Гнізда горлиці” став переможцем міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”, а журі Одеського МКФ визнало стрічку найкращим українським фільмом 2016-го року. З 10 листопада фільм вийшов у широкий український прокат.

Як повідомляв УНН, на території Меморіалу жертв Голодомору відбулась презентація фільму.

Українські Національні Новини

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