Завтра відбудеться європейська прем’єра української стрічки “Гніздо горлиці”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, у рамках Міжнародного кінофестивалю Мангейм-Гайдельберг в Німеччині відбудеться прем’єра української стрічки “Гніздо горлиці”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Держкіно, передає УНН.
“Стрічку Тараса Ткаченка “Гніздо горлиці”, створену за підтримки Державного агентства України з питань кіно, відібрано до основного конкурсу Міжнародного кінофестивалю Мангейм-Гайдельберг (Німеччина). У рамках цього кінофестивалю 19 листопада і відбудеться європейська прем’єра українсько-італійської копродукційної стрічки “Гніздо горлиці”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сценарій “Гнізда горлиці” став переможцем міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”, а журі Одеського МКФ визнало стрічку найкращим українським фільмом 2016-го року. З 10 листопада фільм вийшов у широкий український прокат.
Як повідомляв УНН, на території Меморіалу жертв Голодомору відбулась презентація фільму.