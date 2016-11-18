Завтра состоится европейская премьера украинского фильма "Гнездо горлицы"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября, в рамках Международного кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг в Германии состоится премьера украинского фильма "Гнездо горлицы". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Госкино, передает УНН.
"Лента Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы", созданная при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, отобрана в основной конкурс Международного кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг (Германия). В рамках этого кинофестиваля 19 ноября и состоится европейская премьера украинско-итальянской ленты "Гнездо горлицы", - говорится в сообщении.
Напомним, сценарий "Гнезда горлицы" стал победителем международного литературного конкурса "Коронация слова", а жюри Одесского МКФ признало ленту лучшим украинским фильмом 2016 года. С 10 ноября фильм вышел в широкий украинский прокат.
Как сообщал УНН, на территории Мемориала жертв Голодомора состоялась презентация фильма.