В Києві очікуються снігопади, хуртовини та пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Цими вихідними, 13-14 листопада, в столиці очікуються сильні снігопади, хуртовини та пориви вітру. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, починаючи з 13 листопада синоптики прогнозують сильні снігопади, які триватимуть до другої половини дня 14 листопада. Крім того, у Києві очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покрову висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, що з 1 листопада усі шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” переведені на цілодобове чергування.