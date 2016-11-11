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15 марта, 19:03 • 111933 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157223 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132119 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125050 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109713 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103967 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100429 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130796 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Киеве ожидаются снегопады, метели и порывы ветра

В Киеве ожидаются снегопады, метели и порывы ветра

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В эти выходные, 13-14 ноября, в столице ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, начиная с 13 ноября синоптики прогнозируют сильные снегопады, которые продлятся до второй половины дня 14 ноября. Кроме того, в Киеве ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Напомним, что с 1 ноября все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" переведены на круглосуточное дежурство.

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