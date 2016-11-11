В Киеве ожидаются снегопады, метели и порывы ветра

Так, начиная с 13 ноября синоптики прогнозируют сильные снегопады, которые продлятся до второй половины дня 14 ноября. Кроме того, в Киеве ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Напомним, что с 1 ноября все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" переведены на круглосуточное дежурство.