Завтра В.Гройсман збере міністрів на засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Завтра, 8 лютого, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
Початок заходу: 11:00.
Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вдячний усім відповідальним службам, злагоджена робота яких дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці, та усім українцям за допомогу мешканцям міста. Глава Уряду зауважив, що декілька днів тому був в Авдіївці. За його словами, мешканці міста опинилися у дуже складних умовах.