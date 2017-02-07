Завтра В.Гройсман збере міністрів на засідання уряду

Початок заходу: 11:00.

Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вдячний усім відповідальним службам, злагоджена робота яких дозволила відновити енергопостачання в Авдіївці, та усім українцям за допомогу мешканцям міста. Глава Уряду зауважив, що декілька днів тому був в Авдіївці. За його словами, мешканці міста опинилися у дуже складних умовах.