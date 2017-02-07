Завтра В.Гройсман соберет министров на заседание правительства

Начало мероприятия: 11:00.

Место проведения: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман благодарен всем ответственным службам, слаженная работа которых позволила восстановить энергоснабжение в Авдеевке, и всем украинцам за помощь жителям города. Глава Правительства отметил, что несколько дней назад был в Авдеевке. По его словам, жители города оказались в очень сложных условиях.