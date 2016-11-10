Завтра В.Гройсман та В.Гудак підпишуть договір щодо виділення Україні 200 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра, 11 листопада Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч із Віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазілом Гудаком для підписання угоди щодо виділення Україні 200 млн євро на розвиток міського пасажирського транспорту в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
У рамках зустрічі передбачається підписання угод за проектом “Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України”, на який Європейський інвестиційний банк планує виділити 200 млн євро.
Початок заходу: 9:45.
Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 7-й поверх, мала зала засідань Уряд.