Завтра В.Гройсман и В.Гудак подпишут договор о выделении Украине 200 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком для подписания соглашения о выделении Украине 200 млн евро на развитие городского пассажирского транспорта в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
В рамках встречи планируется подписание соглашений по проекту "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины", на который Европейский инвестиционный банк планирует выделить 200 млн евро.
Начало мероприятия: 9:45.
Место проведения: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж, малый зал заседаний правительство.