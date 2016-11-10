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15 марта, 19:03 • 111931 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157210 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132108 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125039 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109707 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103962 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100428 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Завтра В.Гройсман и В.Гудак подпишут договор о выделении Украине 200 млн евро

Завтра В.Гройсман и В.Гудак подпишут договор о выделении Украине 200 млн евро

Киев • УНН

 • 7920 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком для подписания соглашения о выделении Украине 200 млн евро на развитие городского пассажирского транспорта в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

В рамках встречи планируется подписание соглашений по проекту "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины", на который Европейский инвестиционный банк планирует выделить 200 млн евро.

Начало мероприятия: 9:45.

Место проведения: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж, малый зал заседаний правительство.

 

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