Завтра В.Гройсман и В.Гудак подпишут договор о выделении Украине 200 млн евро

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком для подписания соглашения о выделении Украине 200 млн евро на развитие городского пассажирского транспорта в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.