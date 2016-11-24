Завтра в аеропорту “Бориспіль” знову скасують рейси через страйк пілотів Lufthansa

На сайті зазначається, що буде відмінено рейси Київ-Франкфурт о 6.00 та 14.05, Київ-Мюнхен о 15.50, Франкфурт-Київ о 13.15 та 20.35, Мюнхен-Київ о 15.00 та 23.15.

Як повідомляв УНН, через продовження страйку пілотів Lufthansa у четвер в аеропорту “Бориспіль” було скасовано сім рейсів із Києва до Мюнхена й Франкфурта та у зворотному напрямку.