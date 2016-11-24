Завтра в аэропорту "Борисполь" снова отменят рейсы из-за забастовки пилотов Lufthansa
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за продолжения забастовки пилотов Lufthansa в пятницу в аэропорту "Борисполь" будут отменены семь рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта, передает УНН.
На сайте отмечается, что будет отменены рейсы Киев-Франкфурт в 6.00 и 14.05, Киев-Мюнхен в 15.50, Франкфурт-Киев в 13.15 и 20.35, Мюнхен-Киев в 15.00 и 23.15.
Как сообщал УНН, из-за продолжения забастовки пилотов Lufthansa в четверг в аэропорту "Борисполь" было отменено семь рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно.